California-guvernør ligger godt an når stemmelokalene åpner

NTB

Demokraten Gavin Newsom kjemper for å beholde guvernørjobben i California og ligger best an på meningsmålingene før tirsdagens valg.

Republikanerne har ikke vunnet et guvernørvalg i vestkyststaten siden Arnold Schwarzenegger ble gjenvalgt i 2006. California er tradisjonelt en demokratisk høyborg, men republikanerne håper på politisk omveltning.

Newsom er bare litt over halvveis i sin første periode, men reglene i California åpner for såkalte tilbakekallingsvalg. Det innebærer at borgerne gjennom en underskriftskampanje kan kreve nyvalg. Da Newsom ble fotografert uten munnbind i bursdagen til en venn og lobbyist, satte det fart i en kampanje om å kreve hans avgang.

I tillegg til demokratenes generelt sterke posisjon i California, ligger Newsom godt an på målingene før stemmelokalene åpner tirsdag. Men før det har over 8 millioner av delstatens 22 millioner stemmeberettigede forhåndsstemt per post. Ingen av de andre kandidatene trenger å få flere stemmer enn Newsom; dersom over 50 prosent sier «ja» til å fjerne guvernøren, vinner den av de 45 kandidatene som får flest stemmer.

– Selv om meningsmålingene ser bedre ut, er vi veldig tydelige på at du ikke kan ta noe for gitt, sa talsmann Steve Smith i California Labor Federation, som støtter Newsom, nylig.