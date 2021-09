Kina massetester og stenger skoler for å få bukt med smitteutbrudd

NTB

Flere byer i Sør-Kina har stengt skolene og gitt ordre om testing av flere millioner tirsdag for å få kontroll over et utbrudd av coronasmitte blant skolebarn.

I byen Putian skal alle de 3,2 millioner innbyggerne testet etter at et utbrudd av deltavarianten har ført til at over 100 mennesker er smittet. Utbruddet spores til en mann som kom tilbake fra Singapore og som utviklet symptomer etter å ha gjennomført en 14 dager lang karatene. Mannens tolv år gamle sønn og en klassekamerat var blant de første som fikk påvist smitte i utbruddet.

Flere enn 36 skole- og barnehagebarn er smittet i det som er det første større skolerelaterte utbruddet i Kina siden pandemien startet. De fleste unge barn er fortsatt uvaksinert, til tross for at det er satt over to milliarder doser i landet.

Også Xiamen, Putians naboby, har stengt skolene og innstilt langdistansebusser på grunn av utbruddet.