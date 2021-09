Orkanen Nicholas nærmer seg Texas

Tunge skyer lå over himmelen nær Matagorda i Texas mandag idet Nicholas nærmet seg kysten. Foto: Elizabeth Conley / Houston Chronicle via AP / NTB

NTB

Ekstremværet Nicholas har styrket seg og er oppgradert til orkan, med kurs mot Houston i Texas.

Nicholas har en vindhastighet på 33,3 meter i sekundet, med høyere hastighet i kastene. Natt til tirsdag norsk tid ble Nicholas oppgradert til orkan.

– Nicholas bringer med seg store nedbørsmengder, kraftig vind og stormflo til deler av den sentrale og nordlige kysten av Texas, heter det i en oppdatering fra det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC.

Tidlig tirsdag morgen norsk tid hadde orkanen ennå ikke nådd kysten, men prognosene går ut på at storbyen Houston ligger i orkanens bane. Det er ventet at Nicholas vil dumpe 457 millimeter nedbør over Houston-området.