Vietnameseren Ho Van Lang overlevde i jungelen i 40 år. Nå er han død etter åtte år i den «siviliserte verden».

Året er 1972. I Vietnam kjemper USA og Sør-Vietnam mot det kommunistiske nord. Ho Van Lang, som på tidspunktet er to år gammel, mister moren sin og to søsken i et amerikansk bombeangrep. Langs far, Ho Van Thanh, flykter med sønnen sin ut i jungelen, og der ender Lang opp med å «leve som Tarzan» i hele 40 år.

Nå er Lang død, men det var ikke jungelen som tok livet av ham. Oppdageren, og Langs venn, Alvaro Cerezo mener det var den moderne livsstilen som til slutt tok knekken på det man trygt kan kalle naturens mann. Det skriver The Sun.

Vendte tilbake

Langs far, Ho Van Thanh, på sykehus etter å ha blitt funnet i jungelen med sin sønn i 2013. Foto: NTB / AFP Les mer Lukk

I sitt 40 år lange opphold i jungelen levde Lang og hans far av frukt, grønnsaker og honning. Kostholdet inneholdt også flere typer kjøtt fra blant annet aper, rotter, slanger, fisk og firfisler.

De to bygde flere trehytter og lagde klær ut av bark. I løpet av de 40 årene kom de to mennene aldri i kontakt med andre mennesker eller den morderne verden. Først i 2013 ble Lang og faren oppdaget av lokalbefolkningen, og med det startet et nytt kapittel i livet til «virkelighetens Tarzan».

– Han hadde hele sitt liv levd i jungelen, og så møtte han den «siviliserte verden» hvor han begynte å spise prosessert mat og noen ganger drakk alkohol, sier oppdageren Alvaro Cerezo, som kjente Lang personlig, ifølge The Sun.

Videre forteller Cerezo om hvordan Lang i tiden etter det 40 år lange jungeloppholdet stadig ble overrasket over moderne oppfinnelser.

– På natten var han helt forbløffet over lyset som kom fra lyspærene. Lang fortalte oss at det å ha lys om natten var noe helt ekstraordinært.

Fikk kreft

– Jeg likte ikke å se ham leve i sivilisasjonen. Jeg var alltid bekymret for at Lang og kroppen hans ikke ville klare å håndtere en så dramatisk endring, sier Cerezo.

6. september døde Ho Van Lang som følge av leverkreft. Han ble 52 år gammel.

– Han var den mest fascinerende personen jeg noen gang har møtt og samtidig veldig søt. Da vi var i jungelen sammen gjorde han ting som tok meg flere timer, på få sekunder, minnes Cerezo.