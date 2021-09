Boris Johnson i sorg – moren døde brått

Charlotte Johnson-Wahl (79) var familiens «øverste myndighet», ifølge Storbritannias statsminister.

Johnson-Wahl døde brått, men fredfullt på St Mary's Hospital i London melder britiske medier.

Ifølge Daily Mail omtalte Storbritannias statsminister Boris Johnson moren som familiens øverste myndighet.

Selv om hun fostret opp to sønner som ble politikere for De konservative, så fortalte hun i et intervju i 2015, at hun selv aldri hadde stemt på toryene. Johnson-Wahl var kunstner og malte blant annet stjerner som Joanna Lumley.

I tillegg til politikersønnene Boris og Leo, etterlater hun seg journalistdatter, Rachel og en tredje sønn, Leo, i tillegg til 13 barnebarn.