Suu Kyi for syk til å delta på rettsmøte

NTB

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi møtte ikke i retten da saken mot henne startet opp igjen mandag. Forsvarerne hennes sier hun føler seg syk.

76-åringen har sittet i husarrest siden militærkuppet 1. februar.

Mandag skulle rettssaken mot henne ha startet opp igjen i hovedstaden Naypyidaw. Rettsmøtet er det første siden juli, da saken ble satt på vent som følge av coronapandemien.

Ifølge en av Suu Kyis forsvarere møtte de henne mandag morgen.

– Hun virket syk, hun nøs og sa hun var uopplagt. Derfor snakket advokatene med henne bare en kort stund, sier lederen for forsvarerteamet, Khin Maung Zaw, til nyhetsbyrået DPA.

Brudd på coronaregler

Suu Kyi er blant annet tiltalt for brudd på loven om statshemmeligheter og brudd på coronarestriksjonene. Det var anklagen knyttet til coronareglene som var tema for mandagens møte.

Forsvarerteamet ba om en utsettelse, og anklagene om brudd på coronareglene skal nå behandles 20. september.

Mandagens møte omhandlet i stedet tiltalen mot ekspresident Win Myint. Også han anklages for å ha brutt coronarestriksjonene under valgkampen i fjor høst.

Tirsdag fortsetter saken med behandling av andre anklager mot de to.

– Vil kneble populær leder

Juntaens kritikere mener at rettsprosessen først og fremst er et forsøk på å bringe landets mest populære leder til taushet.

Militærkuppet i februar ble begrunnet med at valget i fjor høst var preget av omfattende fusk, men det fester observatører ingen lit til. De anser kuppet for å være generalenes reaksjon på at deres eget parti gjorde det dårlig i valget, samtidig som Nasjonalligaen for demokrati, Suu Kyis parti, tok en overlegen seier.

Uavhengige valgobservatører mener at valget stort sett ble gjennomført på en god måte.