Hjertesyke Ray (73) ble avvist av 43 sykehus – nå er han død

Den 74 år gamle antikvitetshandleren Ray Martin DeMonia fra Alabama døde da det ikke var mulig å finne en ledig sykehusseng. Etter å ha blitt avvist av 43 sykehus, fikk han til slutt plass. Men da var det allerede for sent. (Skjermdump fra Twitter)

Da ingen av de nærmeste sykehusene kunne ta imot den hjertesyke pasienten, bestemte ambulansepersonell seg for å gjøre et siste forsøk 320 kilometer unna.

Mange amerikanske sykehus er nå så fulle av coronapasienter at pasienter med andre alvorlige lidelser ikke får livreddende behandling.

Dermed må fortvilte pårørende vær vitne til at deres kjære ikke får hjelp i tide.

I flere delstater, spesielt i sør, er det ifølge USAs helsedepartement mindre enn ti prosent ledige intensivsenger. Noen sykehus har tatt i bruk provisoriske løsninger og blant annet satt opp telt.



I starten av september var dette situasjonen i blant annet Alabama, Georgia, Texas, Florida og Arkansas. Her er også vaksineskepsisen mest utbredt i USA.

Overfylte sykehus



– I praksis er sykehusene våre fulle. Vi leter etter ledig plass i korridorer og møterom i mottakene, forteller Carol Burrell, direktør for et sykehusselskap i det nordøstlige Georgia, til amerikanske medier.

Etter at Delta-viruset spredte seg, har rekordmange amerikanere hatt behov for helsehjelp.

En av dem som ikke rakk fram i tide, var den 74 år gamle antikvitetshandleren Ray Martin DeMonia fra Alabama. 1. september ble han rammet av et hjerteinfarkt, skriver USAToday.

Døde av komplikasjoner



Da familien forsøkte å finne en ledig sykehusseng, startet marerittet. Svaret fra det ene sykehuset etter det andre var nedslående. Hverken i Alabama eller i to andre nærliggende delstater var det en eneste sykeseng å oppdrive.

Til slutt så ambulansesjåførene seg nødt til å kjøre 320 kilometer for å finne et sykehus som kunne ta imot den akutt syke 74-åringen.



Men da var det allerede for sent.

Ray Martin DeMonia klarte imidlertid ikke ventetiden da det oppsto ekstra komplikasjoner i hjertet. Han døde på en intensivavdeling i Meridian, Mississippi.

Familien ber alle vaksinere seg



Nå ber familien alle uvaksinerte om å takke ja til vaksinen for å redde liv.

«Til ære for Ray, vennligst bli vaksinert hvis du ikke har gjort det, i et forsøk på å frigjøre ressurser for ikke-covid-relaterte nødssituasjoner,» skriver familien i nekrologen, ifølge Newsweek.

Mer enn 40,6 millioner amerikanere er bekreftet smittet av Covid-19, og mer enn 655. 800 mennesker er hittil døde av viruset i USA.