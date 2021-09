New York-museum donerer to trær til Norge

To trær som er odlet fram av dette treet, «The Survivor Tree», blir donert til Norge av 9/11 Memorial & Museum i New York. Les mer Lukk

NTB

9/11 Memorial & Museum i New York kunngjorde søndag at de vil donere to trær til Norge som et tegn på solidaritet og fellesskap etter 22. juli-terroren.