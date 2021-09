Taliban-krigere opplever en annen verden i luksuspalasset til Dostum

NTB

Taliban-krigere har tatt over den overdådige luksusvillaen til en av deres verste fiender – krigsherre og visepresident på rømmen, Abdul Rashid Dostum.

Nå som villaen er inntatt av menige Taliban-krigere, får de nøysomme islamistene et lite glimt inn i livet til Afghanistans tidligere herskere, en følge av år med grov korrupsjon.

Langs en endeløs korridor med et tjukt eplegrønt teppe ligger en ung kriger og sover på en sofa med et kalasjnikov-gevær ved siden av seg, mens eksotiske fisker svømmer dovent fordi over ham i en av sju gigantiske akvarier.

Krigeren hører til sikkerhetsvaktene til Qari Salahuddin Ayoubi, en av det nye regimets mektigste kommandanter, som installerte seg selv og 150 soldater i palasset samme dag som Kabul falt, 15. august.

Av en annen verden

Den overdådige luksusen AFP fikk se under en liten omvisning, ville vanlige afghanere ikke engang kunne forestille seg.

Enorme krystallkandelabre henger i taket i store saler, digre, myke sofaer fyller en labyrint av stuer og et innendørs svømmebasseng er kledd med turkise fliser. Det er også sauna, tyrkisk dampbad og et fullt utstyrt treningsstudio i villaen.

Å være i palasset er en opplevelse fra en annen virkelighet for de nye beboerne, som i årevis har ofret all komfort for å krige, mens de overlevde ved hjelp av egen oppfinnsomhet i fjellene, dalene og slettene i det fattige og karrige Afghanistan.

Men den nye innehaveren, nå øverstkommanderende for fire afghanske provinser, gjør det klart at hans menn ikke skal få venne seg til luksusen.

– Islam vil at vi aldri skal ha et luksuriøst liv. Luksus kommer i paradis, livet etter døden, sier Ayoubi.

Taliban har tatt over denne luksusboligen som tilhører en afghansk krigsherre. Les mer Lukk

Notorisk figur

Villaens eier, Dostum, er en notorisk figur vevd inn i Afghanistans moderne historie.

Den tidligere fallskjermjegeren, kommunistoffiseren, krigsherren og visepresidenten er selve definisjonen på en som overlever ved å snu kappen etter vinden på utspekulert vis gjennom fire tiår med konflikt i et krigsherjet Afghanistan.

Til tross for at han og hans styrker er beskyldt for en lang rekke krigsforbrytelser, håpet den tidligere afghanske regjeringen at hans militære kløkt og rødglødende hat mot Taliban skulle hjelpe dem til å overleve.

Men hans kjerneområder ble raskt erobret av Taliban, og selv flyktet den grånende 67-åringen til Usbekistan.

En Taliban-kriger poserer foran et akvarium i palasset. Les mer Lukk

Gjennomsyret av korrupsjon

Dostum er mistenkt for å ha utnyttet til fulle muligheten for å profittere på korrupsjonen og bestikkelsene som gjennomsyret og diskrediterte den avgåtte regjeringen.

Flere tjenestemenn overtok uten videre tomter for å bygge luksusvillaer i Sherpur-nabolaget som dermed ble hetende Tyvenes bydel på folkemunne.

I en fløy av den gigantiske villaen slappet en gruppe Taliban-krigere av i en massiv tropisk vinterhage på flere hundre kvadratmeter under et utstrakt glasstak.

Over vinterhagen strekker en lang balkong seg med en bar i mørk mahogni, som avslører Dostums dekadente smak for sene kvelder og sterkt brennevin.

Drept i konteinere

Taliban kan ha gode grunner til å hate Dostum. I 2001 ble han anklaget for å ha drept over 2.000 Taliban-krigere, blant annet ved å låse mange inn i konteinere som ble etterlatt i ørkenen, der de ble kvalt til døde under en brennende sol.

Men kommandør Ayoubi avviser at de har noe ønske om hevn.

– Hvis andre undertrykte hadde kommet hit slik som oss, hadde du ikke funnet noen bord eller stoler. Alt kunne vært knust, sier han.

Men det nye regimet kommer ikke til å tillate at slik luksus bygges opp med ulovlige inntekter i framtiden, sier han.

– Vi er på de fattiges parti, sier han mens et titall besøkende venter tålmodig i korridoren, mens de betrakter fiskene som svømmer dovent forbi uten å ense dem.