Taliban: Mannlige forelesere kan stå bak gardin

Afghanerne er delt i synet på Talibans nye regime. En gruppe svartkledde, tildekte kvinner holdt lørdag en markering på et universitet i Kabul for å vise støtte til Taliban. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

NTB

Kvinnelige afghanske studenter kan få lytte til mannlige forelesere som plasseres bak et forheng, ifølge Talibans ferske utdanningsminister.

Den islamistiske bevegelsen kalte søndag inn til pressekonferanse for å forklare nærmere om sin utdanningspolitikk.

Utdanningsminister Abdul Baqi Haqqani bekreftet at det heretter blir kjønnsdelt undervisning også på universitetene.

– Folket er muslimer og vil akseptere det, fastslo Haqqani.

Uklart om ansikt

Han sa også at kvinnelige studenter må bruke hijab – men spesifiserte ikke om «hijab» i denne sammenhengen betyr å dekke til ansiktet, slik Taliban krevde i et dekret utstedt for en uke siden.

I utgangspunktet skal kvinnelige studenter få kvinnelige forelesere. Men Haqqani erkjenner at det kan bli nødvendig å gjøre unntak.

– Alt kommer an på universitetets kapasitet, sier han.

– Vi kan også bruke mannlige lærere som underviser bak et forheng, eller bruke teknologi, legger han til.

Aldersgrense

Tidligere har Taliban åpnet for at mannlige akademikere over en viss alder kan forelese for kvinnelige studenter.

Haqqani påpeker at Afghanistan har fått mange flere undervisningsinstitusjoner, noe som gir håp om «et framtidig velstående og selvforsynt Afghanistan».

– Vi vil bygge videre på det som eksisterer i dag, understreker ministeren.

Samtidig minner han om at Taliban har kriget i 20 år for å få innføre sitt islamske system.