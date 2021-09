Russland beskylder USA for valginnblanding

Appen «Smart Voting» ble mandag blokkert av russiske myndigheter. Den ga råd om hvordan folk kunne stemme taktisk for å ramme regjeringspartiet. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Russland anklager USA for å blande seg inn i parlamentsvalget som avholdes om litt over en uke. Russland påstår det har skjedd via en app brukt av opposisjonen.