Helseminister i Afghanistan ber Norge opprettholde bistanden

Muligheten til å hjelpe blir mindre dag for dag, sier Afghanistans helseminister Wahid Majrooh. Her ses sårede etter det dødelige angrepet om flyplassen i Kabul 26. august. Foto: Mohammad Asif Khan / AP / NTB

NTB

Afghanistans helseminister Wahid Majrooh ber Norge og andre giverland om å fortsette den viktige bistanden for å unngå at helsevesenet bryter sammen.

Han er den eneste statsråden fra Ashraf Ghanis avsatte regjering som fortsatt møter på jobb i Kabul, noe han sier er «ekstremt krevende».

– Dag for dag reduseres vår mulighet til å hjelpe. Når Verdensbanken fryser støtten, får det enorme konsekvenser for mulighetene til å skaffe medisiner, til å betale våre lønn til leger og sykepleiere og jordmødre, rett og slett på vår evne til å hjelpe alle de som trenger det, sier Majrooh til Bistandsaktuelt.

Verdensbanken stanset utbetalingen av bistand da Taliban overtok makten i midten av august.

Mandag er FNs generalsekretær António Guterres vert for en konferanse om humanitær hjelp til Afghanistan. Ine Eriksen Søreide er blant utenriksministrene som deltar på møtet, der målet er å bli enig om en vei ut av den ekstremt prekære situasjonen.

Majrooh sier at Afghanistans helsesektor trenger kontinuitet og nye løfter fra giverlandene.

– Jeg vil takke den norske regjeringen for all verdifull hjelp, støtten har vært uvurderlig. Samtidig vil jeg si at giverlandenes bistand til det afghanske folk, til den afghanske helsesektoren, er viktigere nå enn noen gang.

Helseministeren trekker spesielt fram mor-barn-helse.

– Hvis giverlandene ikke bidrar på dette tidspunktet i historien, kan vi miste alt det som er oppnådd de siste to tiårene, sier han til Bistandsaktuelt.