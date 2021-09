Lysende Stis grunnlegger er død i Peru

NTB

Grunnleggeren av den peruanske geriljabevegelsen Sendero Luminoso (Lysende Sti), Abimael Guzman, er død. Det opplyser Perus myndigheter.

86 år gamle Guzman har sittet i et høysikkerhetsfengsel ved stillehavskysten siden 1992, der han sonet flere livstidsdommer for terrorisme, drap og andre forbrytelser under opprøret på 80- og 90-tallet.

Guzman oppgis å ha slitt med helseproblemer de siste årene og døde på et militærsykehus.

Minst 70.000 mennesker mistet livet i de blodige kampene mellom den maoistiske Lysende Sti-geriljaen og Perus militære i de fattige Andesfjellene i de tolv årene opprøret varte.

De ble enten drept av geriljaen, blant annet i attentater og bombeangrep, eller i den brutale undertrykkingen til politi og militære.

I motsetning til andre latinamerikanske geriljagrupper var Lysende Sti selv ansvarlig for rundt halvparten av drapene. Blant annet ble borgermestere i små landsbyer drept.

Guzman var opprinnelig professor i filosofi ved universitetet i Ayacucho før han stiftet Lysende Sti rundt 1980.

Han hadde en visjon om et utopisk klasseløst maoistisk samfunn, og så på seg selv som marxismens fjerde sverd, ved siden av Karl Marx, Lenin og Mao, og gikk inn for en bonderevolusjon der en bondehær først skulle ta kontroll over landsbygda før de rykket inn i byene.

Gjennom 80-tallet bygde han opp en organisasjon med 10.000 væpnede krigere før han ble pågrepet i et sikkert hus i Lima i 1992 av spesialpoliti som fikk hjelp av USA.