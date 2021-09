Katalanske separatister demonstrerte i forkant av nye forhandlinger med Spanias regjering

NTB

Tusenvis av separatister demonstrerte i Barcelona før den spanske regjeringen og den katalanske separatistregjeringen møtes til samtaler neste uke.

Demonstrasjonen sammenfalt lørdag med Catalonias nasjonaldag, som årlig pleier å markeres med en marsj i Barcelonas gater. Slagordet for årets marsj var «Vi skal kjempe for uavhengighet og vinne».

Neste uke skal Spanias statsminister Pedro Sánchez' mindretallsregjering møte den regionale separatistregjeringen i Catalonia for å forhandle om løsninger på den katalanske krisen. Sanchez tvitret lørdag at han ønsker å «gå videre mot det som forener oss» og arbeide for et positivt utfall for regionen.

Separatistene krever på sin side amnesti for dem som var involvert i det mislykkede uavhengighetserklæringen i 2017, og en folkeavstemning om selvbestemmelse, denne gangen med Spanias godkjennelse.