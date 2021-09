Bush fordømmer splittelse i USA 20 år etter 11. september-angrepene

NTB

Tidligere president i USA, George W. Bush, fordømmer det han kaller en splittelse i USA etter terrorangrepene 11. september 2001, i en tale lørdag.

Bush, som var president da angrepene skjedde, holdt lørdag en tale for å markere at det er 20 år siden terroren rammet. Der sa han blant annet at splittelsen i landet i dag gjør ham bekymret for USAs fremtid.

– I ukene og månedene etter angrepene 11. september var jeg stolt over å lede et fantastisk, motstandsdyktig, forent folk, sa Bush i talen i Shanksville, Pennsylvania, der det fjerde kaprede flyet styrtet.

– Når det gjelder det å være forent, virker den tiden så fjern fra vår egen. Så mye av politikken vår er blitt en naken appell til sinne, frykt og harme. Det gjør oss bekymret for nasjonen vår og fremtiden vår sammen, fortsatte han.