Trump angriper Bidens tilbaketrekning fra Afghanistan

NTB

Tidligere president Donald Trump benyttet 11. september til å angripe president Joe Biden for inkompetanse med tilbaketrekningen fra Afghanistan.

– Dette er en veldig trist dag, stor sorg for landet. Det er også en trist tid på grunn av måten vår krig mot dem som gjorde så stor skade på vårt land, sluttet i forrige uke, sa Trump.

I en videosendt tale lørdag sa han at tilbaketrekningen fikk USAs «leder til å framstå som en narr, noe som aldri igjen må få skje».

Han la skylden for den kaotiske tilbaketrekningen på «dårlig planlegging, ubegripelig svakhet og ledere som ikke skjønte hva som skjedde».

Det var Trump som la planene for tilbaketrekningen da han i fjor inngikk en avtale med Taliban om at USAs styrker skulle trekkes ut i år, mot at Taliban ikke angrep de amerikanske styrkene.

Biden fulgte timeplanen som Trump og Taliban la opp til, bortsett fra at Biden utsatte den endelige uttrekningen noen måneder til slutten av august.