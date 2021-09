EUs brexit-utsending forsvarer Nord-Irlandsprotokollen

NTB

EU vil ikke reforhandle Nord-Irlandsprotokollen, sier EUs visepresident og brexit-utsending og kaller den den eneste løsningen for å håndtere brexit.

– Å fjerne protokollen vil ikke løse noe. Det er tvert imot den beste løsningen vi har funnet sammen med Storbritannia for å håndtere den unike situasjonen med Irland, sa Marco Sefcovic under et besøk i Belfast.

Torsdag truet lederen for det protestantiske DUP-partiet, Jeffrey Donaldson, som er imot protokollen, med å velte den nordirske samlingsregjeringen med katolske Sinn Féin om ikke protokollen ble fjernet.

I henhold til protokollen er Nord-Irland fortsatt medlem av det indre marked og gjenstand for EUs tollregler, selv om provinsen fortsatt er del av Storbritannia.

Hensikten med protokollen er å holde grensa mellom Nord-Irland og Irland åpen og dermed bevare fredsavtalen som er avgjørende for Nord-Irland.

Derfor må varer tollklareres mellom Storbritannia og Nord-Irland, noe som skaper problemer for handelen og er særlig provoserende for de probritiske protestantene.