Lastebilsertifikat blir lettere i Storbritannia på grunn av sjåførmangel

På grunn av an landsomfattende mangel på lastebilsjåfører måtte McDonald's i Storbritannia droppe milkshake fra menyen i 1.250 fastfood-restauranter.

NTB

Britiske myndigheter gjør prøven for lastebilsertifikat enklere for å takle en omfattende mangel på lastebilsjåfører som fører til tomme butikkhyller.

Mangelen skyldes at tusener av sjåfører fra EU-land forlot Storbritannia etter brexit, og også til en viss grad tiltak mot koronaviruset.

For å rekruttere flere briter til yrket vil myndighetene åpne opp for 50.000 nye førerprøver og dessuten forenkle kravene til sertifikat.

På grunn av mangelen på transport er butikkhyller i supermarkeder over hele landet tomme for noen varer, mange puber opplever mangel på øl og McDonald's måtte droppe milkshake fra menyen i 1.250 restauranter.

Myndighetene avviser at sjåførmangelen har noe med brexit å gjøre, men næringslivsledere sier at problemet skyldes et nytt poengbasert innvandringssystem, der lastebilsjåfører ikke klassifiseres som fagarbeidere.

Sjefen for supermarkedskjeden Iceland, Richard Walker, sier at myndighetene må innse hvor viktige lastebilsjåfører er, og klassifisere dem som fagarbeidere av hensyn til innvandringen.

– Ellers er jul for oss alle i faresonen, sier han.