Mukwege ber om internasjonal straffedomstol for Kongo

NTB

Den kongolesiske legen Denis Mukwege, som vant Nobels fredspris i 2018, ber om at det opprettes en internasjonal straffedomstol for Kongo.

I en uttalelse i forkant av FNs hovedforsamling i New York sier Mukwege at straffrihet for brutale forbrytelser er blitt en regel i den østlige delen av Kongo.

– Denne tragiske og skandaløse situasjonen kan ikke lenger tolereres, sier Mukwege og understreker at lokalbefolkningen lever i «frykt og skrekk».

– Stilt overfor en mislykket politikk og mislykkede sikkerhetstiltak for å finne løsninger, er vi overbevist om at veien til varig fred innebærer at vi må bruke enhver form for rettferdighet, føyer han til.

Regionen Mukwege viser til, har vært rammet av blodige konflikter i et kvart århundre, kjennetegnet av massakrer på sivile, nedbrenning av landsbyer og svært voldelig overgrep mot jenter og kvinner.

Stadig mer brutalt

Da Mukwege fikk fredsprisen for tre år siden, var det for sin kamp mot seksualisert vold i hjemlandet. Der driver han en klinikk hvor kvinner og jenter blir tilbudt kirurgi etter grove voldtekter og seksuell mishandling.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har over 1.200 sivile blitt drept i provinsene Ituri og Nord-Kivu så langt i år, og 1.100 er blitt voldtatt.

Angrep som jihadistgruppen ADF anklages for, har siden 2020 blitt stadig mer brutale, ifølge en talsmann.

I forrige uke ble minst 30 mennesker drept i en massakre i Ituri. Millioner av mennesker trenger dessuten humanitær hjelp.

Ingen bedring

Ifølge Mukwege er det ingenting som tyder på at sikkerhetssituasjonen i regionen bedrer seg, til tross for at det i mai ble innført en såkalt «beleiringstilstand» som skulle minske volden.

Mukwege vil at Kongos president Felix Tshisekedi oppfordrer FN til å etablere en internasjonal straffedomstol for Kongo, samt vedta en granskning som bør starte så fort som mulig.

Etterforskerne bør ifølge Mukwege gjennomsøke et stort antall massegraver øst i landet og samle bevis for handlinger som trolig er å regne som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.