Enda et fly med evakuerte tar av fra Kabul

Et fly fra Qatar Airlines tas av fra flyplassen i Kabul med folk som evakueres.

NTB

Et nytt chartret fly fra Qatar Airlines dro fredag fra flyplassen i Kabul med utlendinger og afghanere.

Flyet er det andre som flyr inn til Kabul for å hente ut folk etter at USAs militære trakk seg ut og flyplassen stengte 30. august. Blant passasjerene er 49 franskmenn og familiemedlemmer.

Det første tok av i retning Doha torsdag med litt over 100 amerikanske statsborgere og folk av andre nasjonaliteter om bord.

Flygningene er et signal om at flyplassen kan være i ferd med å åpnes igjen. Qatar og Tyrkia har sendt teknikere for å sette flyplassen i drift.

Etter hvert som nyheten om flygningene spredte seg i Kabul, kom noen afghanere til flyplassen og tryglet Taliban-vaktene om å slippe inn.