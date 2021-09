Tidlige venezuelansk etterretningssjef pågrepet i Spania

NTB

Venezuelas tidligere militære etterretningssjef Hugo Armando Carvajal er pågrepet i Spania etter to år i dekning.

Carvajal som var etterretningssjef under Hugo Chávez, er etterlyst i USA, anklaget for narkotikahandel. Han ble arrestert i en leilighet i Madrid.

Carvajal forsvant bare noen dager etter at en spansk domstol i november 2019 godkjente at han kunne utleveres til USA.

Han sier at han vært i Spania hele tiden, at han har byttet bolig jevnlig og aldri har gått ut. Politiet sier at det er ting som tyder på at han har gjennomgått plastiske operasjoner.

Carvajal flyktet fra Venezuela til Spania i februar 2019 etter at han ble sparket av president Nicolás Maduro for å ha støttet opposisjonspolitikeren Juan Guaidó.