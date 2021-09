Østerrike: Skjulte morens lik i ett år – trengte pensjonspengene

En 66 år gammel mann i Østerrike skjulte morens lik i kjelleren sin i over ett år, slik at han kunne fortsette å motta pensjonen hennes.

Den 89 år gamle kvinnen, som skal ha vært dement, døde trolig av naturlige årsaker i juni i fjor, skriver BBC.

Den 66 år gamle sønnen hennes skal ha skjult morens kropp i kjelleren i leiligheten de bodde i sammen. Leiligheten ligger i Innsbruck i Tirol-regionen.

Trengte morens pensjon

Liket til den 89 år gamle kvinnen skal ha blitt tildekket med isposer, kattesand og bandasjer for å begrense lukt. Over tid ble liket mumifisert.

Til den østerrikske kringkasteren ORF har politiets svindelansvarlig, Helmut Gufler, forklart at sønnen ikke hadde noen egen inntekt. I frykt for å ikke ha råd til begravelse eller vedlikehold av boligen så han seg nødt til å skjule morens lik for å fortsette å motta pensjon.

I et avhør med politiet har mannen uttrykt at han planla å melde fra om morens bortgang ved flere anledninger, men tidspunktet ble forskjøvet hver gang.

Ny postmann skapte problemer

Morens pensjonspenger ble overlevert på døra av postmannen i form av et pengebrev, ifølge The Guardian.

Det var først da en ny postmann dukket opp at det oppsto problemer for sønnen. Postmannen skal ha krevd å overlevere pengene direkte til moren, noe sønnen nektet. Dette ledet til at en etterforskning ble igangsatt.

Politiet tror mannen kan ha mottatt 50.000 euro, litt over en halv million norske kroner, siden moren døde.

