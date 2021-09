Tokyo-børsen på høyeste nivå på 30 år

NTB

Etter en rolig start på handelsdagen, skjøt handelen på Tokyo-børsen fart og førte både Nikkei-indeksen og den bredere Topix-indeksen opp med 1,1 prosent.

Nikkei nådde før lunsj det høyeste nivået siden 1990 med 30.374,45 poeng.

SBI Holding skiller seg ut med en økning på mer enn 7 prosent, etter at det ble kjent at selskapet har lagt inn et bud på majoritetsandelen i Shinsei Bank.

I Hongkong startet dagen også moderat, men kjøpslysten tok etter hvert over og Hang Seng-indeksen hadde ved 11-tiden lokal tid steget med mer enn 1,5 prosent

De ledende indeksene på børsene i Shanghai og Shenzhen beveger seg mest sidelengs.