Hackere brøt seg inn i FNs datasystemer

NTB

Ukjente hackere klarte tidligere i år å bryte seg inn i deler av FNs datasystemer.

Datainnbruddet skjedde i april, opplyser talsperson Stephane Dujarric i FN i New York. Han sier angrepet ble oppdaget og slått tilbake, men gir ingen detaljer om hvilken informasjon hackerne fikk tilgang til eller om noe ble stjålet.

Hackernes metode for å bryte seg inn i FNs nettverk framstår som lite sofistikert, melder Bloomberg. De har mest sannsynlig kommet seg inn ved å bruke stjålne brukernavn og passord fra en FN-ansatt kjøpt på det mørke nettet.

FN håndterer for tiden et dataangrep knyttet til et tidligere angrep, opplyser Dujarric, som legger til at organisasjonen ofte utsettes for slike angrep.