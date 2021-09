Los Angeles innfører vaksinekrav for skoleelever

NTB

Los Angeles blir det første store skoledistriktet i USA som innfører krav om koronavaksiner for alle elever fra 12 år og oppover.

Kravet gjelder offentlige skoler, og alle elever som er eldre enn 12 år, må vaksineres mot covid-19 før året er omme, vedtok byens skolestyre torsdag.

Vedtaket hos USAs nest største skolestyre kan skape presedens for andre lokale myndigheter. Det vil gjøre skolehverdagen tryggere, men avgjørelsen vil trolig bli utfordret juridisk, påpeker The New York Times.

Nærliggende Culver City er ett av få skoledistrikt som har innført lignende vaksinekrav. Det ble gjort for distriktets 7.000 elever forrige måned. Los Angeles har til sammenligning 630.000 elever.

Elever som driver med sport eller andre fritidsaktiviteter må være fullvaksinerte innen slutten av oktober, mens andre elever må være vaksinert innen 19. desember.