FN-utsending advarer mot sammenbrudd uten sidestykke i Afghanistan

Afghanere venter i timevis i kø for å ta ut penger fra en bank i Kabul. Foto: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP / NTB

NTB

Verden må fortsatt gi Afghanistan penger, hvis ikke vil landet bli rammet av et historisk sammenbrudd, advarer FNs spesialutsending til landet.

FN-utsendingen Deborah Lyons kom med advarselen under torsdagens møte i FNs sikkerhetsråd. Hun insisterte på at bistanden til Afghanistan må fortsette selv om det er Taliban som har overtatt makten.

– Man må finne en løsning man kan leve med (modus vivendi), og det fort, slik at penger kan strømme til Afghanistan for å hindre et totalt økonomisk og sosialt sammenbrudd, sa Lyons.

Alternativet er ifølge Lyons en økonomisk nedgang som vil kaste millioner ut i fattigdom og sult, og som vil føre til en enorm strøm av flyktninger og sette Afghanistan tilbake i flere generasjoner.