Gjennomfører stor militærøvelse – Nato frykter alvorlig internasjonal krise

Aleksandr Lukasjenko ankom torsdag Moskva for å føre samtaler med Vladimir Putin. Foto: Sjamil Zhumatov / AP / NTB

NTB

200.000 soldater, over 80 fly, samt 15 skip og 300 stridsvogner er involvert i militærøvelsen mellom Russland og Hviterussland, ifølge Kreml. Det bekymrer Nato.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko ankom torsdag Moskva for å føre samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

Samme dag innledet de en omfattende felles militærøvelse som skal foregå over et stort område i begge land og i Østersjøen. Det blir delvis skyting med skarpt, og det er en kulminasjon av tre måneder med militære øvelser.

Øvelsen «Zapad-2021», som skal vare i en uke, har skapt bekymring i flere Nato-land. Frykten er at øvelsen øker risikoen for at en feil kan utløse en alvorlig internasjonal krise.

Øvelsen kommer også til å skje på et tidspunkt hvor det er store spenninger mellom Vesten og Hviterussland. EU har innført sanksjoner mot Lukasjenko-regimet som følge av dets undertrykkelse av alle opposisjonsgrupper, aktivister og journalister. Kreml har hele veien støttet Lukasjenko.