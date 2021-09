Demonstrasjoner i Kabul innstilt etter forbud

NTB

Planlagte protester i Afghanistans hovedstad Kabul innstilles etter at Taliban la ned forbud mot demonstrasjoner.

Det var onsdag kveld at Taliban kunngjorde at demonstrasjoner nå trenger tillatelse fra justisdepartementet, og at ingen demonstrasjoner er tillatt for øyeblikket.

Tidligere denne uken brøt det ut protester med hundrevis av deltakere flere steder i Afghanistan, blant annet i hovedstaden Kabul. I byen Herat ble to mennesker skutt og drept under en demonstrasjon.

Flere land har allerede kritisert Taliban for å danne en regjering som ikke respekterer løftene de ga om å inkludere ulike etniske og religiøse grupper. Nå følger verden med på om gruppen, som er stemplet som en terroristgruppe av FNs sikkerhetsråd, kommer til å følge grunnleggende menneskerettigheter.