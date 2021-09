Scholz i hardt vær etter politiaksjon mot tyske departementer

NTB

Tysk politi aksjonerte torsdag mot både finansdepartementet og justisdepartementet i Berlin. Aksjonen kan skade SPD og statsministerkandidat Olaf Scholz.

Scholz fra sosialdemokratiske SPD ligger ifølge meningsmålingene best an til å bli Tysklands nye statsminister etter valget 26. september.

Han er nå finansminister i samlingsregjeringen mellom borgerlige CDU/CSU og SPD, og dermed øverste ansvarlig for ett av departementene som ble gjennomsøkt av politiet.

Påtalemyndigheten i Osnabrück opplyser at politiaksjonen er knyttet til etterforskningen av FIU, en seksjon i det tyske tollvesenet som skal forhindre hvitvasking av penger. Det var tidligere en politiavdeling, men er nå underlagt finansdepartementet.

Kritiserer Scholz

Politikere fra andre partier forsøker å slå politisk mynt på saken ved å kritisere Scholz.

– Kaoset i FIU har vært der siden finansdepartement overtok ansvaret, skriver to politikere fra De grønne, Lisa Paus og Irene Mihalic, i en felles uttalelse.

Eckhardt Rehberg fra CDU sier til nettsiden t-online at Scholz og Christina Lambrecht, som er justisminister og også sosialdemokrat, «bærer det politiske ansvaret for disse hendelsene».

Scholz selv, som torsdag drev valgkamp i Potsdam, uttrykker misnøye med ransakingen. Han mener at hvis påtalemyndigheten har spørsmål «så burde de ha stilt dem skriftlig», skriver avisen Die Welt.

Finansdepartementet har kommet med en uttalelse der det gir «full støtte» til myndighetenes etterforskning. Det understreker samtidig at etterforskningen ikke er rettet mot noen av departementets ansatte.

Manglende oppfølging

Politiet i Osnabrück har etterforsket FIU siden februar 2020. Anklagene går ut på at etaten ikke har videresendt rapporter om mulig hvitvasking av penger fra banker til politi og påtalemyndighet.

– En evaluering av dokumentene som ble beslaglagt under tidligere aksjoner mot FIU, har vist at det var omfattende kommunikasjon mellom FIU og departementene som nå blir gjennomsøkt, uttaler påtalemyndigheten torsdag.

De vil nå undersøke om det har skjedd et lovbrudd, og hvem som i så fall er ansvarlig, heter det videre.

Wirecard

Etterforskningen begynte etter at det ble oppdaget at FIU ikke fulgte opp en bankrapport om en mistenkelig utbetaling til Afrika på over 1 million euro i 2018.

FIU er også blitt anklaget for å ha holdt tilbake informasjon om Wirecard, betalingstjenesten som gikk dundrende konkurs i fjor etter en omfattende bedrageriskandale.

FIU unnlot å videresende hundrevis av rapporter om mistenkelige transaksjoner i selskapet, ifølge en artikkel som næringslivsavisen Handelsblatt publiserte i august.

Wirecard søkte om konkursbeskyttelse i fjor etter å ha innrømmet at det manglet 1,9 milliarder euro på selskapets kontoer.