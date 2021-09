Tegnell: – Behov for anbefalinger for uvaksinerte

NTB

Nesten alle coronarestriksjoner heves i Sverige 29. september, men det kan bli andre regler for uvaksinerte, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Allerede nå er det klart at det kommer til å være et behov for anbefalinger for uvaksinerte, sa Tegnell på en pressekonferanse om coronasituasjonen torsdag.

Fra slutten av måneden er det ikke lenger noen øvre grense på antall deltakere ved arrangementer, og oppfordringen om å jobbe hjemmefra fjernes også.

Tegnell sa at det kan bli andre regler for uvaksinerte, og at restriksjoner kan gjeninnføres om nødvendig.

Totalt 14.702 coronasmittede personer har dødd i Sverige. 1.136.535 personer er blitt smittet.