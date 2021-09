Fransk-britisk migrantstrid spisser seg til

NTB

Frankrike raser mot den britiske planen om å avskjære båter med migranter som forsøker å krysse Den engelske kanal slik at de blir presset tilbake.

Planen faller i svært dårlig jord hos Frankrike, som mener den nye planen bryter havretten og setter liv i fare.

Storbritannias innenriksminister Priti Patel skaffet seg nylig juridisk grunnlag for å kunne sende små båter i retur over sjøen før de har nådd den britiske kysten, skriver flere britiske aviser torsdag.

I tillegg skal hun også ha truet med å holde tilbake penger som Frankrike har fått for å håndtere de mange migrantene som bruker Frankrike som transittland for å komme seg til Storbritannia.

Fransk sinne

Nyheten kommer etter at hun har holdt samtaler med sin franske motpart Gérald Darmanin, som i et brev mandag advarte om at en slik endring kan påvirke samarbeidet mellom de to landene i negativ retning.

Darmanin kommenterte utviklingen på nytt torsdag da han sa at Frankrike ikke kan godta det han kaller britiske brudd på internasjonal havrett.

– Frankrike kommer ikke til å godta noen form for praksis som bryter med havretten og vil heller ikke godta økonomisk utpressing, skriver han på Twitter.

– Storbritannias må overholde sine forpliktelser. Jeg gjorde det klart overfor min motpart Priti Patel under et møte onsdag, legger han til.

Skryter av Patel

Statsminister Boris Johnson sa i Underhuset onsdag at landet må ta i bruk enhver mulig taktikk for å stanse det han kalte «skammelig handel» med migranter over Den engelske kanal.

De som tilrettelegger for at migranter kan ta seg over sjøen, tar penger fra «desperate, skremte mennesker» og bringer dem med seg på en «svært, svært farlig ferd» over ett av de mest trafikkerte farvannene i verden, uttalte statsministeren.

Han skrøt av Patel for å håndtere problemet «på beste mulige måte, som innebærer å sikre at de ikke forlater den franske kysten». Downing Street avviser også Darmanins påstand om at de bryter havretten og driver med utpressing.

Flere folkevalgte mener regjeringens nye forslag kan gjøre det vanskeligere for folk å komme seg til Storbritannia og søke asyl.

Minst 14.100 mennesker har ankommet Storbritannia etter å ha krysset Den engelske kanal med småbåter dette året, ifølge det britiske nyhetsbyrået Press Association. Det er 6.000 flere enn i hele fjor.