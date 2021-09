Røyk og svidd lukt på romstasjonen

NTB

Røykdetektorene ble utløst i den russiske Zvezda-modulen på Den internasjonale romstasjonen (ISS) torsdag, og det ble meldt om svidd lukt.

Røykdetektoren ble utløst under automatisk lading av batterier, noe som førte til at alarmen ble utløst. For å hindre at besetningen ble utsatt for eventuell røyk, ble et filteraggregat satt i gang for å rense luften, forklarer det russiske romfartsbyrået Roskosmos.

– Alle systemer fungerer normalt, og luften om bord oppfyller normale krav. Mannskapet fortsetter den ordinære treningen for dagens romvandring, uttaler Roskosmos på Twitter.

Alarmen ble utløst nattetid da mannskapet meldte om røyk og lukt av svidd plast som hadde nådd den amerikanske delen av stasjonen, skriver Sputnik News , som henviser til samtaler formidlet av Nasa mellom mannskapet og folk på bakken på jorda.