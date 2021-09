FN-rapport: Minst 18.000 sivile drept eller såret i luftangrep i Jemen

NTB

Minst 18.000 sivile jemenitter er drept eller såret i luftangrep i Jemen etter at krigen begynte å eskalere i 2015, fremgår det av en FN-rapport.

Rapporten er utarbeidet av en ekspertgruppe utnevnt av FN og er lagt fram for FNs menneskerettighetsråd (OHCHR).

Befolkningen i det krigsherjede landet har vært utsatt for ti luftangrep i gjennomsnitt hver dag og totalt over 23.000 luftangrep siden mars 2015, står det i rapporten som ble lagt fram onsdag.

Tallmaterialet er basert på Yemen Data Project , som på grunnlag av lokal datainnsamling fører statistikk over luftangrep utført av den saudiarabisk-ledede koalisjonen.

Over 8.700 av de minst 18.000 er drept og mer enn 9.800 av dem er såret, ifølge nettstedets oversikt fram til onsdag kveld.

Samtidig har koalisjonens motpart, houthi-opprørerne, beskutt nabolag, leirer for internt fordrevne, en flyplass og markeder, noe som har ført til titalls døde, ifølge FN-ekspertene.

Rapporten slår fast at begge parter i krigen har brutt folkeretten.

Verdens verste humanitære krise

Jemen har vært herjet av borgerkrig siden 2014 da den iranskstøttede houthi-militsen tok kontroll over hovedstaden Sana og store deler av den nordlige delen av landet. President Abd-Rabbu Mansour Hadi og hans regjering ble tvunget på flukt til den sørlige delen av landet, og senere videre til Saudi-Arabia.

Den saudiledede koalisjonen, på den tiden med støtte fra USA, gikk inn i krigen i mars 2015 for å prøve å gjeninnsette Hadi ved makten, og støttet hans internasjonalt anerkjente regjering.

Til tross for omfattende luftangrep og bakkekamper, forverret krigen seg og gikk i stor grad i stå, mens den også utløste det som omtales som verdens verste humanitære krise.

USA har siden avsluttet sitt direkte engasjement i krigen.

Verken den saudiledede koalisjonen eller houthiene har svart på nyhetsbyrået APs henvendelser om å kommentere rapporten fram til onsdag kveld. Tidligere har begge parter anklaget hverandre for å bære et større ansvar for sivile tap.

Det reelle dødstallet er usikkert, som følge av begrenset tilgang til noen fjerntliggende områder.

Langt høyere antall ofre

I desember i fjor uttalte FNs samordningskontor for humanitære saker (OCHA) at krigen hadde ført til over 200.000 dødsfall, blant dem over 100.000 knyttet til indirekte årsaker som sult og andre årsaker som kunne ha blitt forhindret, men som var rammet av manglende tilgang på grunnleggende tjenester.

Nettstedet Armed Conflict Location & Event Data Project ( ACLED ), som samler inn data fra konflikter verden rundt, oppgir at 144.620 mennesker er drept i krigen i Jemen fra 2015 og fram til nå.

FN-rapporten om luftangrep peker i retning av angrep utført av den saudiledede koalisjonen, men uten direkte å anklage den.

Houthiene har ikke noe fungerende flyvåpen, men de har utført angrep med droner utstyrt med eksplosiver og som har ført til sivile dødsfall. Houthiene er i stor grad avhengig av raketter og granater fyrt av fra bakken.

FN-gruppen kritiserer koalisjonen for å ha unnlatt å dele detaljer om hvordan den har besluttet hva som skulle være målene i visse angrep som førte til at barn og kvinner ble drept.

Gruppen viser til at koalisjonens egen gransking hadde avdekket «tekniske feil» som forklaring på tilfeller der sivile ble drept, uten at det har ført til endringer i måten angrep utføres på.

Våpen fra utlandet

FN-gruppen slår videre fast at begge parter har hatt viktige helseinstallasjoner og infrastruktur for matdistribusjon som mål for angrep.

Blant episodene FNs eksperter har gransket, var et angrep i desember i fjor mot den internasjonale flyplassen i Aden. Minst 25 mennesker ble drept like etter at et fly med nye medlemmer av den internasjonale anerkjente regjeringen hadde landet.

FN-eksperter hadde tidligere sagt at angrepet trolig var et resultat av raketter som houthiene hadde skutt mot flyplassen.

FN-rapporten peker på at fortsatt våpensalg til begge parter i konflikten har forverret kamphandlingene. Canada, Frankrike, Iran, Storbritannia og USA er land som har fortsatt å overføre våpen til Jemen, ifølge rapporten.