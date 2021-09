«Better Call Saul»-stjerne tilbake på jobb etter hjerteinfarkt

Bob Odenkirk kollapset under innspillingen av «Better Call Saul» for seks uker siden, men han er nå tilbake på jobb. Arkivfoto: Chris Pizzello / AP / NTB

NTB

Bob Odenkirk er tilbake på settet for innspillingen av «Better Call Saul», seks uker etter at skuespilleren kollapset under innspilling av serien.