Israel jakter rømlinger på Vestbredden

NTB

Den israelske hæren sendte onsdag forsterkninger inn på Vestbredden i jakten på seks palestinere som har vært på rømmen fra et høysikkerhetsfengsel i tre døgn.

– I et forsøk på å finne mennene, har hæren besluttet å utvide den generelle lukkingen av Judea og Samaria, heter det i en uttalelse fra hæren (IDF).

Judea og Samaria er Israels benevnelse på Vestbredden.

Stengingen vil vare fram til midnatt fredag. Da blir situasjonen vurdert på nytt.

Kampenheter, observatørstyrker og luftfartøy blir brukt for i bistå i å spore opp de seks rømlingene og avverge terrorangrep i regionen, heter det videre i uttalelsen.

Fem av de seks er medlemmer av Islamsk hellig krig, mens den sjette tilhører Fatah. Det er blitt holdt demonstrasjoner til støtte for de seks i Ramallah og Øst-Jerusalem, og i Nablus har ungdommer satt fyr på bildekk i konfrontasjon med israelske sikkerhetsstyrker.

De seks stakk av fra høysikkerhetsfengselet Gilboa mandag via et hull som de hadde gravd ut under en vask i en fengselscelle, angivelig ved å ha brukt en skje.