Blinken: Taliban må gjøre seg fortjent til å oppnå legitimitet

USAs utenriksminister Antony Blinken ledet et ministermøte for 20 land i Ramstein i Tyskland onsdag, der Afghanistan-krisen var tema.

NTB

Taliban må gjøre seg fortjent til å få legitimitet eller enhver annen støtte, slår USAs utenriksminister Antony Blinken fast.

– Taliban ønsker internasjonal legitimitet. Enhver legitimitet, enhver støtte, må være fortjent, sa Blinken til journalister i Tyskland etter å ha ledet et ministermøte for 20 land onsdag, der Afghanistan-krisen var tema.

Uttalelsen kom etter at Taliban har kunngjort en fungerende, midlertidig regjering, der terroretterlyste Sirajuddin Haqqani er blant medlemmene.

Haqqani blir innenriksminister. Han står på USAs terrorliste, og FBI tilbyr en dusør på 5 millioner dollar for å få ham arrestert og utlevert.

Blinken sa også etter onsdagens møte at USA vil gjøre det som trengs for å presse Taliban til å åpne for charterflyginger for å fortsette evakueringer fra Afghanistan.