Borrell: EU står klar til å hjelpe Libya med valgorganiseringen

NTB

EU står klar til å gjøre mer for å hjelpe Libya med organiseringen av valget i desember, opplyser unionens utenrikssjef Josep Borrell.

Borrell kom med budskapet under et besøk i Tripoli onsdag.

– Men det er ingen tid å miste for å godkjenne nødvendig lovgivning, gå til nasjonalforsamlingen og starte de nødvendige forberedelsene, sa Borrell på en pressekonferanse med utenriksminister Najla al-Mangoush.

Borrell pekte på sikkerhetsreformer som et spesifikt felt der Brussel kan hjelpe.

Det oljerike landet er fortsatt delt mellom to rivaliserende administrasjoner som hver har støtte fra ulike land og en rekke militsgrupper.

De to partene skrev i oktober i fjor under på en våpenhvileavtale i Genève, og en midlertidig regjering ble innsatt tidligere i år for å hjelpe landet med å få på plass valget julaften.

Men mangel på et konstitusjonelt rammeverk har reist spørsmål knyttet til valget, idet motsetninger har kommet til overflaten igjen.

I forrige måned nektet Mangoush å utelukke utsettelse av valget dersom nasjonalforsamlingen bruker for lang tid på å få gjennom den nødvendige lovgivningen.

Borrell roser det han kaller «mange fremskritt» det siste året, men advarer om at tiden flyr og at nye lover må være på plass i tide.

– Nå er tiden inne for å implementere og konsolidere denne prosessen, sa han onsdag.

Tripoli ønsker mer samarbeid med EU knyttet til valget og for å kontrollere de skjøre grensene sør i Libya, uttalte Mangoush.