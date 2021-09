Søreide om Talibans regjering: – Sender urovekkende signaler

NTB

Utformingen av Talibans nye regjering sender urovekkende signaler, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Den har ikke kvinner representert og speiler heller ikke det afghanske folket og samfunnet, sier utenriksministeren til VG.

Flere av de nye ministerne står på FNs sanksjonsliste. En av Talibans grunnleggere, Mohammad Hassan Akhund, er utpekt til statsminister.

Lederen for det beryktede Haqqani-nettverket, Sirajuddin Haqqani, blir innenriksminister. Han er blant annet ettersøkt av FBI for å ha stått bak terrorangrepet mot Serena Hotel, der den norske journalisten Carsten Thomassen var blant de seks som ble drept.

– Jeg er bekymret over at den midlertidige regjeringen Taliban nå har utnevnt, verken er inkluderende eller representativ. Det sender urovekkende signaler, skriver Eriksen Søreide til avisen.

Utenriksministeren viser også til at Afghanistan står midt i en humanitær krise, og vil derfor ikke bryte alle bånd med de nye makthaverne.

– Vi vil så langt det er mulig forholde oss til makthaverne for å finne måter vi kan bistå befolkningen med nødvendig humanitær hjelp. Et minstekrav er at makthaverne legger til rette for hjelpearbeideres sikkerhet og arbeidsforhold, uttaler hun.