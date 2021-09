Russlands beredskapsminister døde under øvelse

Russlands beredskapsminister, Jevgenij Zinitsjev, døde under en beredskapsøvelse i de arktiske områdene i Russland.

NTB

Russlands beredskapsminister, Jevgenij Zinitsjev, døde under en øvelse. Det opplyser departementet for krisehåndtering, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Ministeren deltok i en beredskapsøvelse i de arktiske områdene i nærheten av byen Norilsk i Russland. Øvelsen begynte tirsdag, ifølge nyhetsbyrået RIA.

Han skal ha prøvd å redde filmskaperen Alexander Melnik som falt fra en klippe under øvelsen. Melnik mistet også livet i hendelsen.

Prøvde å redde kameramann

Flere russiske nyhetsbyråer melder at ministeren omkom under innspillingen av en treningsvideo for nødssituasjoner.

– Zinitsjev døde mens han deltok i en øvelse med flere etater for å beskytte den arktiske sonen i nødssituasjoner, skriver beredskapsdepartementet. De skriver også at han prøve å redde livet til en annen.

Sjefredaktør i den statskontrollerte nyhetskanalen RT, Margarita Simonjan, sier at ministeren forsøkte å redde et medlem av filmtemaet som skled ned fra en klippe og falt i vannet, ifølge The Moscow Times. Ifølge henne var det en rekke vitner til stede.

Detaljene rundt hendelsen er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Uten å nøle et sekund handlet han som en redningsmann, ikke som en minister. Slik handlet han hele livet sitt, sier Zinitsjevs nestkommanderende, Andrej Gurovich.

Putin kondolerer

Zinitsjev hadde vært minister siden 2018 og hadde bakgrunn fra etterretningstjenestene FSB og KGB.

Han ble 55 år gammel. Kreml sier de er informert om dødsfallet, og president Putin har uttrykt sine dypeste kondolanser til ministerens familie i en uttalelse.

Også statsminister Mikhail Misjustin har kondolert, og hyller Zinitsjev som «en sann russisk offiser».

Melnik var en prisvinnende filmskaper og kameramann som hadde reist til Norilsk for å jobbe med sitt nye filmprosjekt om utviklingen av Arktisruten og Nordsjøruten.

Utviklingen av Arktis er en strategisk prioritet for Russland. De har store prosjekter som skal utnytte naturressursene i den enorme regionen.