Spanske vinbønder kjemper i motbakke mot klimaendringer

NTB

Klimaendringene presser spanske vinbønder opp i høyden for å finne kjøligere luftlag.

I mer enn hundre år har Joaquin Gay de Montella Estanys familie produsert vin i vinregionen Penedes, en snau times kjøretur utenfor Barcelona, men klimaendringene har fått dem til å søke opp i høyden for å finne nye vinmarker.

Nå har de også etablert seg med vinranker på 1.200 meters høyde ved foten av Pyreneene, der temperaturen er lavere. Dette er en av måtene spanske vinbønder prøver å tilpasse seg et varmere klima som fremskynder vinhøsten og fører til økt etterspørsel etter druevarianter som tåler varmen bedre.

Innhøsting under brennende sol

I den stekende augustvarmen plukker gårdsarbeiderne de hvite druene for hånd på vinmarker med utsikt over Middelhavet. Høyere temperaturer har fremskyndet innhøstingen med 10–15 dager det siste tiåret, sier Gay de Montella Estany.

– Vi må høste inn i begynnelsen av august, når varmen er mer intens, forteller vinbonden, som driver økologisk.

Det var grunnen til at bedriften i 2008 flyttet deler av produksjonen til landsbyen Bolvir i Pyreneene, like ved grensen mot Frankrike.

Blant verdens største

Spania har mer vinmarker enn noe annet land i verden – 9.610.000 dekar – ifølge den internasjonale bransjeorganisasjonen OIV. Arealet tilsvarer omtrent Kautokeino kommune eller Rogaland fylke. Bare Frankrike og Italia produserer mer vin enn Spania.

De siste 60 årene har gjennomsnittstemperaturen i landet økt med 1,3 grader, ifølge det meteorologiske instituttet Aemet.

For vinbøndene er det avgjørende å høste druene på riktig tidspunkt, og de har fått merke endringene i klimaet. Med høyere gjennomsnittstemperatur modnes druene raskere og blir mindre syrlige, mens sukkerinnholdet øker.

Det gir i sin tur vin med høyere alkoholprosent, og det påvirker vinens smak og aroma. For å unngå at vinen blir for sterk, må druene plukkes raskt.

– I praksis er ikke disse druene fullmodnet på riktig måte, sier vinprofessor Fernando Zamora ved universitetet Rovira I Virgili i Tarragona.

Møtt med skepsis

Familia Torres – Spanias største vinprodusent – søkte opp i høyden allerede for 23 år siden, tross skepsisen som fantes den gangen. De begynte å plante vinranker i Tremp, 160 kilometer inn i landet fra Penedes og høyere enn noen hadde dyrket vin i dette området før.

– Bøndene i området synes det var absurd. De mente druene ikke ville modne, men klimaendringene ga oss rett, sier Xavier Admella, som har ansvaret for vingården, som ligger 950 meter over havet.

I Tremp er temperaturen nesten 10 grader lavere enn ved kysten, sier Miguel A. Torres, sjefen for vingiganten som startet som et familieselskap på slutten av 1800-tallet.

– Dette gjør det mulig å dyrke druer som gir hvite viner som fortsatt har god syrlighet, sier han.

Ber om hjelp

Selskapet Torres leder, eksporterer vin til 150 land. De har også et laboratorium der de blant annet blåser nytt liv i druevarianter som nesten har forsvunnet. En av dem gjør det svært godt i høyden og er nylig blitt plantet i Tremp.

Men utviklingen koster penger.

– Fremtiden er komplisert, sier Torres og legger til at vinbransjen har bedt om støtte fra spanske myndigheter og fra EU.

Gay de Montella Estany er enig med Torres og spår at vinbøndene må fortsette å klatre høyere og lete etter druer som modnes senere, dersom bransjen skal klare seg. Han utelukker heller ikke at deler av landet kan ende opp med å bli uegnet for vindyrking.

– Vinene er bedre nå

Professor Zamora er ikke like pessimistisk.

– Klimaendringene har tvunget mange produsenter til å skjerpe seg og lære å lage vin, ikke sånn som besteforeldrene våre gjorde det, men ved å se etter nye teknikker, sier vinprofessoren.

– Og vinene er mye bedre nå enn de var for noen få år siden, legger han til.