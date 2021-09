Over 40 døde i fengselsbrann i Indonesia

NTB

En massiv brann har rast gjennom et overfylt fengsel nær Indonesias hovedstad Jakarta og tatt livet av minst 41 innsatte. I tillegg er mange skadd i brannen.

Myndighetene etterforsker årsaken til brannen, som startet i C-blokken i Tangerang-fengselet i utkanten av Jakarta, opplyser en talsperson i justisdepartementet.

I alt 41 innsatte døde, 8 er alvorlig skadd og 72 har fått mindre skader, opplyser Jakartas politisjef Fadil Imran.

Hundrevis av politibetjenter og soldater ble sendt til det brannrammede fengselet for å få kontroll. Fengselet er myntet på narkotikaforbrytere og er laget for 1.225 innsatte, men huser mer enn 2.000. Blokken der brannen startet var fylt opp med 122 innsatte.

Brannen ble slukket etter et par timer, og alle brannofrene ble sendt til sykehus, opplyser myndighetene.

Rømming og opptøyer som fører til brann, er vanlig i Indonesia, hvor overfylte celler er blitt et problem for fengsler som sliter med dårlig finansiering. Fengslene fylles opp av folk som pågripes for bruk av ulovlige rusmidler.