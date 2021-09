NTB

Et jordskjelv med en styrke på 7 rystet tirsdag kveld Stillehavskysten i Mexico, ifølge Det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.

Skjelvets episenter var 14 kilometer sørøst for feriebyen Acapulco i delstaten Guerrero og var så sterkt at bygninger i hovedstaden Mexico by svaiet.

Rystelsene vedvarte i nærmere ett minutt i noen deler av byen.

Det er foreløpig ikke meldt om skader etter skjelvet, som også har utløst et tsunamivarsel for Hawaii og Guam.