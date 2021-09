Britney Spears' far ber domstolen om å avslutte vergemålet over datteren

Jamie Spears har gått med på å trekke seg som verge for datteren Britney Spears. Foto: AP / NTB

NTB

James Spears, faren til popstjerna Britney Spears, har levert rettspapirene som trengs for at han skal trekke seg fra vergemålet over datteren.