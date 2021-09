En ny art av fargerike og drage-lignende øgler er oppdaget i Peru

Elise Kjørstad - forskning.no

De flotte øglene ble funnet på østsiden av Andesfjellene.

Huallaga-elven renner ned på østsiden av Andesfjellene i Peru, og møter Marañón, en av Amazonas tilløpselver.

Langs fjellsiden er det en stor variasjon av arter og økosystemer. Her lever det fugler, dyr og amfibier som ikke finnes andre plasser.

Fremdeles mangler det mye kunnskap om biodiversiteten i området, skriver forskere i en ny artikkel i tidsskriftet Evolutionary Systematics.

De har nå beskrevet en ny art av øgler fra regionen.

Det har ikke vært lett å forske i området tidligere. På 80-tallet foregikk det en kamp mot terroristgrupper og narkotikasmuglere, ifølge en pressemelding om studien. Peruanske myndigheter fikk kontroll over området på 90-tallet. Siden da har forskere begynt å vende tilbake.

Huallaga-elven i Tingo María.

Fanget om natten

Den nye øglen er gitt navnet Enyalioides feiruzae og er en type iguan.

Forskere fra Peru har gjort feltarbeid i jungelen i sju år. Det ble mange netter i skogen der de listet seg rundt for å finne sovende øgler om natta.

Øglene ble funnet sovende på grener og blader 20–150 centimeter over bakken, gjerne i nærheten av små bekker og fossefall.

Arten er oppkalt etter «Feiruz», «en grønn hunn-iguan, muse og livslang venn». Iguanen Feiruz eies av Catherine Thomson som har støttet forskningsarbeidet.

Voksne øgler av arten Enyalioides feiruzae. Bildene i midten er av en hunn, de andre av hanner. (Foto: Bilder A og B av G. Chávez og C–F av P.J. Venegas. Venegas PJ, 2021) Les mer Lukk

Fargerik gjeng

Arten har et rikt utvalg av fargekombinasjoner, ifølge pressemeldingen. Det gjelder spesielt hannene.

Hannene kan ha brunaktig turkis, grå eller grønnbrun rygg med bleke linjer. Hunnene kan være grønnbrune eller lysebrune, med svake mørkebrune linjer.

Øglene som forskerne fant hadde en makslengde på rundt 12 centimeter, da ikke medregnet halen.

Den nye arten hører til slekten Enyalioides, som inneholder 16 arter. Mer enn halvparten av dem er oppdaget de siste to tiårene i tropiske områder av Andes.

Fire hanner i ulike farger. (Foto: G. Chávez and (B, C venstre side) og P.J. Venegas (A, venstre side og A,B og C høyre side). Venegas PJ, 2021) Les mer Lukk





Unge øgler av arten Enyalioides feiruzae. (Foto: (A–F) P.J. Venegas og (G, H) G. Chávez. Venegas PJ, 2021. Les mer Lukk

Funnet i nasjonalpark og i fragmentert landskap

Øglene ble funnet i provinsene Huánuco og Pachitea og i nasjonalparken Tingo María.

Landskapet i Huánuco og Pachitea er preget av jordbruk og kvegdrift og har spredte områder av sekundærskog, altså skog som har vokst opp etter tidligere hugst.

Øglene her ble funnet i fragmenterte leveområder omringet av beiter og plantasjer.

I nasjonalparken er det derimot gammel primærskog. Her er det blader, stein og falne trær på bakken. I skogen vokser det bregner, orkideer, lav, busker og trær. Bekker og fossefall er vanlige.

Øglene ble funnet fra 830 til 1614 meter over havet.

– Den eneste kjente beskyttede populasjonen er fra Tingo María National Park, skriver forskerne i studien.

Mye er ukjent om arten, inkludert hvor godt de klarer seg i leveområder som er sterkt preget av mennesker. Forskerne anbefaler derfor at arten plasseres i kategorien «DD datamangel» i den Internasjonale rødlista.

Referanse: Pablo J. Venegas, Germán Chávez, Luis A. García-Ayachi, Vilma Duran & Omar Torres-Carvajal: « A new species of wood lizard (Hoplocercinae, Enyalioides) from the Río Huallaga Basin in Central Peru», Evolutionary Systematics, 25. august 2021.

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).