Bransjeorganisasjon: Nok vaksiner til hele verden

NTB

Det vil bli produsert nok coronavaksiner til hele verdens befolkning ved slutten av året, sier Den internasjonale legemiddelindustriforeningen (IFPMA).

Det er i dag stor forskjell på vaksinasjonstempoet mellom fattige og rike land. Opptil 70 prosent voksne har fått to vaksinedoser i de rike landene, mens i Afrika ligger denne andelen på kun 6 prosent.

Men nå begynner det å se lysere ut.

– Terskelen på 7,5 milliarder vaksinedoser vil nås i september, sier generaldirektør i IFPMA Thomas Cueni tirsdag. Organisasjonen sier legemiddelindustrien vil kunne produsere 12 milliarder vaksinedoser innen utgangen av 2021.

Det vil også bli produsert 24 milliarder doser innen midten av 2022. Det er et tall som er større enn den globale etterspørselen, ifølge IFPMA.

Dette betyr at rike land som vil vaksinere alle fra 12 år og oppover kan gjøre dette. Det betyr også at myndigheter som fortsatt holder tilbake doser fordi de er redde for å gå tomme, ikke trenger å bekymre seg for dette lenger, ifølge Cueni.