Frykt for uro på Brasils nasjonaldag – flere demonstrasjoner varslet

NTB

President Jair Bolsonaros tilhengere samles i flere hundre byer på Brasils nasjonaldag. En rekke steder er det varslet store motdemonstrasjoner mot presidenten.

Med massemønstringer både for og mot den høyrepopulistiske presidenten, er det duket for en uforutsigbar feiring av at Brasil ble uavhengig for 199 år siden.

Omfattende sikkerhetstiltak er på plass i landets storbyer for å unngå at de to sidene støter sammen. Målet er at deres veier ikke skal krysses. Det spørs likevel om det er nok; i hovedstaden Brasilia rev Bolsonaro-støttespillere ned en politisperring mandag kveld.

Bolsonaro selv, som ofte er blitt sammenlignet med Donald Trump, skal delta både i Brasilia og i São Paulo. I hovedstaden planlegger de Bolsonaro-vennlige demonstrantene en marsj til plassen der presidentpalasset, nasjonalforsamlingen og høyesterett holder til. Plassen er stengt for å unngå hærverk inspirert av stormingen av Kongressen i USA 6. januar.

Bekymringsmelding

Ifølge meningsmålingene ligger presidenten an til å tape mot ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva i neste års valg. Det er ventet at han vil bruke tirsdagens mønstringer til å gi tilhengerne sine et løft.

Samtidig mener flere tidligere ledere og politikere fra flere land at Bolsonaro undergraver demokratiet og gir i et åpent brev uttrykk for sin «alvorlige bekymring for en umiddelbar trussel mot Brasils demokratiske institusjoner».

– Vi er årvåkne og villige til å forsvare dem både før og etter 7. september, står det i brevet som blant annet er signert av Spanias tidligere statsminister José Luis Rodriguez Zapatero, den tidligere finansministeren i Hellas, Yanis Varoufakis, tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn i Storbritannia og Paraguays tidligere president Fernando Lugo.

Frykter kupp

De skriver at de store marsjene mot høyesterett og kongressen – der ytre høyre-aktivister, militærpoliti og tjenestemenn på alle nivåer har vært involvert – «bygger opp under frykten for et kupp i verdens tredje største demokrati». De frykter at Bolsonaro og hans allierte er i ferd med å planlegge et militærkupp, skriver The Guardian.

– Det brasilianske folket har kjempet i flere tiår for å sikre demokratiet etter militærets styre. Bolsonaro må ikke får lov til å ta det fra dem, heter det i brevet.