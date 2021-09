Taliban viste fram ødelagt CIA-base i Kabul

Sprengte bygninger, ødelagte kjøretøyer og hauger med ammunisjon ligger igjen i komplekset som tidligere var et av de sikreste stedene i Afghanistan.

Taliban-kommandant mulla Hasmain viste tirsdag fram restene av den tidligere uinntakelige CIA-basen nær Kabul. – De ødela alt før de dro, sa han.

Basen ligger på en støvete slette, ikke langt fra den tidligere amerikanske militærforlegningen Eagle base og tett på flyplassen.

– Vi lot dem dra i fred og ro, og se hva de etterlot seg, sa Hasnain. Han leder Talibans eliteenhet Badri 313, har stort, tykt skjegg og bærer tradisjonelle klær og turban.

– Før de dro, ødela de alt, sa Taliban-kommandanten og viste vestlig presse rundt på anlegget, flankert av Taliban-vakter med amerikanske M-16-geværer og annet avansert utstyrt som ble lagt igjen.

CIA brukte blant annet basen til opplæring av afghanske etterretningsfolk.

Mulla Hasnain sa at Taliban oppholdt seg i nærheten mot slutten og observerte at amerikanerne ødela mengder av utstyr.

– Vi var her i 9–10 dager før de trakk seg ut. Det var en rekke eksplosjoner. Men vi stanset dem ikke, heller ikke den siste kolonnen med biler som kjørte til flyplassen. Vi angrep dem ikke, fordi vi fulgte ordrer fra høyeste hold.

Hasnain viste fram et krater etter en eksplosjon 27. august som rystet Kabul og utløste terrorfrykt. Det viste seg at amerikanerne hadde detonert en enorm haug med ammunisjon. Dette skjedde dagen etter de kraftige eksplosjonene som skal ha kostet over 170 mennesker livet ute ved flyplassen, blant dem 13 amerikanere.