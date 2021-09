Danmarks statsminister: Folk må «opp om morgenen» for å få utbetalt stønad

Statsminister Mette Frederiksen presenterte tirsdag regjeringens forslag til velferdsreform, med tiltak som aktivitetsplikt og differensierte dagpengesatser for ulike grupper arbeidssøkere. Arkivfoto

NTB

I et forslag til velferdsreform vil Danmarks regjering innføre aktivitetsplikt for folk med «integreringsbehov» og ulike dagpengesatser for arbeidsledige.