Blinken i Doha for krisesamtaler om Afghanistan

USAs utenriksminister Antony Blinken ankom flyplassen i Doha mandag. Han Qatar for å takke for hjelpen i arbeidet med å evakuere folk fra Afghanistan og for å diskutere det videre forholdet til landet. Foto: Olivier Douliery / pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte mandag Qatars emir for krisesamtaler om Afghanistan etter at Taliban hevdet å ha tatt full kontroll over landet.