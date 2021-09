Etterlatte ber Russland ta ansvar under M17-rettssak

To personer på vei inn til retten ved Schiphol-flyplassen ved Amsterdam. Foto: Peter Dejong / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Slektningene til de 298 personene som døde da et passasjerfly ble skutt ned i ukrainsk luftrom i 2014, krever at Russland tar ansvar for nedskytingen.